РИАМО - 5 июл. В Московской области с начала ремонтного сезона отремонтировали более тысячи участков автодорог протяженностью свыше 1,3 тысячи километров, что составляет 55% от общего плана ремонта дорожной сети на этот год, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На сегодняшний день укладка асфальтобетонного покрытия завершена на 214 дорогах регионального значения общей протяженностью порядка 920 километров. На муниципальной улично-дорожной сети покрытие обновлено на 828 участках длиной около 390 километров", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что ремонт автодорог в регионе начался в апреле, и идет в соответствии с графиком. В настоящий момент ремонт продолжается на более 350 дорогах. Ремонтная кампания на дорогах области должна завершиться в сентябре.

Наибольший объем ремонтных работ на муниципальной улично-дорожной сети с привлечением софинансирования из бюджета области выполнен в городских округах Подольск (отремонтировано 33 дорог из 40 запланированных), Красногорске (отремонтировано 44 дорог из 55 запланированных), Балашиха (отремонтировано 31 дорог из 49 запланированных) и Воскресенск (отремонтировано 33 из 52 запланированных).

Полностью завершили ремонт местных дорог в 14 муниципальных образованиях: Краснознаменске (3 участка), Серебряных Прудах (2 участка), Восходе (2 участка), Ивантеевке (6 участков), Лыткарине (2 участка), Кашире (25 участков), Реутове (2 участка), Химках (18 участков), Дмитровском (14 участков), Электрогорске (3 участка), Власихе (2 участка), Лосино-Петровском (18 участков) и Протвине (7 участков).

Укладка дорожного покрытия выполнена на 90% в городских округах Солнечногорск, где заменили покрытие на 24 из 27 дорог и Лотошино – 18 из 19 дорог.

На региональной сети завершен ремонт дорог в городском округе Долгопрудный, где отремонтировали 2 участка дорог. В городских округах Ступино (отремонтировано 10 дорог из 14 запланированных), Люберцы (отремонтировано 9 дорог из 12 запланированных), Можайском (отремонтировано 8 дорог из 9 запланированных), Павловский Посад (отремонтировано 6 дорог из 8 запланированных), Истре (отремонтировано 10 дорог из 19 запланированных), Чехове (отремонтировано 12 дорог из 19 запланированных), Сергиевом Посаде (отремонтировано 13 дорог из 15 запланированных).

В полном объеме ремонтные работы завершены в 18 муниципальных образованиях, в том числе в Можайском городском округе на дороге «Уваровка – Семеновское – Кусково – Люльки» с 0 по 6,3 километр, с 13,7 по 15,7 километр, с 18 по 20 километр, в городском округе Шаховская на дороге «Городково – Ядрово – Гордино» с 0 по 7 километр; на участке с 10 по 20 километр «Осташево – Болычево – Карачарово» в Волоколамском городском округе; с 0 по 8,8 километр дороги «Хлыстово – Мотяково – Новый Милет» в Люберцах; а также на дорогах «Павловский Посад – Куровское» с 13,5 по 23,5 километр в городском округе Павловский Посад и «МБК – Дубнево – Сотниково» с 0 по 6 километр в Ступине.

В этом году в Московской области отремонтируют асфальтобетонное покрытие более чем на 1,9 тысячи дорог протяженностью свыше 2,5 тысяч километров, из них - свыше 460 участков региональных дорог общей протяженностью более 1,5 тысяч километров на региональных автодорогах. Ремонт на региональной сети ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».