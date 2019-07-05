РИАМО - 5 июл. Два человека пострадали в результате пожара на газовой АЗС в поселении Московский ТиНАО, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Сообщение о возгорании на АЗС на улице Атласова в Московском поступило в пятницу в 16:18. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. Из ближайшего ТРЦ эвакуировали людей. В 17:19 спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. В 17:40 пожар ликвидировали.

«На место происшествия оперативно прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. В результате ЧП пострадали два человека. Один в тяжелом состоянии доставлен в городскую больницу», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь пациенту оказывается в полном объеме.

«Второй пострадавший осмотрен на месте, от госпитализации он отказался», – добавил представитель пресс-службы депздрава.

Видео пожара на газовой АЗС в новой Москве>>