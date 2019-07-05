РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. В подмосковном Красногорске подвели итоги регионального этапа федерального проекта «Мама-предприниматель» 5 июля, победителем стала Жанна Сорока из Одинцова, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В церемонии награждения приняли участие депутат Госдумы и известная телеведущая Оксана Пушкина, уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.

«Пятого июля в малом зале ДК «Подмосковье» подвели итоги федерального проекта «Мама-предприниматель». Победу одержала Жанна Сорока из городского округа Одинцово с проектом Центр адаптации «Приятие»», – говорится в сообщении.

В течение четырех дней участницы проходили курсы. Их обучением занимался сертифицированный тренер корпорации МСП.

«Будущие предпринимательницы погрузились в необходимые бизнес-процессы: представление проекта, целевая аудитория, маркетинг, финансы, экскурсии на ведущие предприятия, а также польза создаваемого дела», – добавляется в сообщении.

Проекты конкурсанток оценивали представители администрации горокруга Красногорск, банка «Открытие», благотворительного фонда Amway, бизнесмены.

«Поздравляю участниц с завершением этого прекрасного события. Мы все понимаем, что на этом ничего не заканчивается, а только начинается. Когда я смотрю на женщину-предпринимателя, с одной стороны это тонкий аромат духов, а с другой – предпринимательский дух. Это по-настоящему горячая смесь. Не растеряйте свой драйв, не забывайте, что мы рядом и всегда готовы поддержать ваши идеи», – сказала первый заместитель главы администрации по инвестициям, промышленности и развитию бизнеса Ирина Цеплинская.

Победительница получила грант на реализацию своего проекта.