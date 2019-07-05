РИАМО – 5 июл. АО «МСУ-1» стало победителем конкурса на рекультивацию закрытого полигона ТКО «Аннино» в Рузском городском округе, с обществом заключили контракт, в ближайшее время подрядчик приступит к работам, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Согласно проекту рекультивации, на полигоне будут построены системы пассивной дегазации из 10 скважин и сбора фильтрата, который впоследствии очистят. Тело полигона, после формирования нужной геометрии, покроют изолирующими материалами. Затем полигон отсыплют грунтом и посадят многолетние растения. Работы планируется завершить к декабрю 2020 года», – говорится в сообщении.

По словам заместителя министра экологии и природопользования Московской области Павла Биды, полигон не является крупным объектом в планах по рекультивации, но работать придется много.

«Закрытый полигон все равно продолжает оказывать негативное воздействие на окружающую среду, это необходимо устранить», – отметил Бида.

Он добавил, что рекультивация полигона «Аннино» позволит улучшить условия жизни более 62 тысяч человек, проживающих в близлежащих поселениях.

«Благодаря усилиям правительства Московской области и, в особенности, Минэкологии, 21 объект региона удалось включить в федеральный проект «Чистая страна», направленный на ликвидацию накопленного вреда и, в частности, рекультивацию закрытых полигонов», – заключил замминистра.

Полигон «Аннино» был построен в середине 80-х годов и закрыт в декабре 2016 года. За это время на объекте площадью около 5 гектаров было накоплено порядка 935 тысяч тонн отходов.