РИАМО - 5 июл. Следователи проверят информацию СМИ об инциденте на одной из детских площадок севера Москвы, где мужчина открыл стрельбу по подросткам, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По данным СМИ, жители одного из районов пожаловались на мужчину, который находился во дворе их дома и беспричинно проявлял агрессию к несовершеннолетним. Предположительно, он совершил несколько выстрелов в сторону детской площадки, где также находились подростки.

«По данному факту Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве незамедлительно организована доследственная проверка», – сказала собеседник агентства.

Следователи проверят изложенные в публикации факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключила Иванова.