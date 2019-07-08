«Синяя» ветка стала второй по счету в Московском метрополитене после «красной» и была открыта 13 марта 1938 года. Арбатско-Покровская линия является самой длинной в подземке – более 45 километров. Она проходит через самое сердце Москвы и популярна у туристов красивыми станциями в стиле сталинского ампира. Фото с «Площади Революции» есть чуть ли не у каждого китайца. Мы спросили постоянных пассажиров о том, за что они любят свою ветку, а что их раздражает.
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Открытая станция и неуместные концерты
Ксения, 30 лет, секретарь:
«На «синей» ветке я живу всю жизнь. Люблю станцию «Арбатская», она светлая, просторная, даже в час пик на ней комфортно. Еще «Семеновская» уютная.
Самая переполненная станция – «Щелковская», многие едут с автовокзала, и страшно представить, что будет, когда ветку продлят в Гольяново. Вечные толпы на «Киевской», станция небольшая, рядом вокзал и ТЦ «Европейский». «Парк Победы», наоборот, огромная, пафосная, а народу там мало.
Поезда у нас довольно-таки новые, типа «Русич» – они появились в 2000-х. Сиденья в них слишком низкие, свет белый и бьет в глаза, а пластиковая отделка стен кажется грязной. В юности я могла специально ждать старого синего поезда серии «Еж» с мягкими сиденьями, пока они еще ходили. Также встречаются составы «Ока» – они лучше «Русичей», удобнее расположены сиденья, есть, где стоять, но иногда слишком сильно работают кондиционеры, холодно. На самой ветке и в вагонах чисто, бомжи встречаются редко.
Есть открытая станция - «Измайловская». Выходишь на платформу – и как будто ты в лесу где-нибудь в Подмосковье.
Это сильно раздражает. Еще раздражают концерты в переходе на «Курскую» кольцевую. Музыкантам там разрешено играть, и когда работают усилители, очень шумно. Метро – не место для выступлений, хочется спокойно доехать до работы.
Раздражают и металлоискатели – не верю, что они кого-то защищают, а входы на станции загромождают. Изредка пользуюсь автоматами продажи билетов. Здорово, что можно платить картой.
Старые табло с крупным жирным шрифтом придавали ретро-шарм, мне очень жалко, что их убрали. Их надо было сохранить хотя бы на исторических станциях! А вот напольная навигация удачная».
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Суеверные пассажиры и столовая на «Арбатской»
Ольга, 44 года, сотрудник банка:
«Поезда на нашей линии не старые, но и не новейшие. Ходят тематические поезда: по фильмам о Великой Отечественной войне, «Акварель» с картинами и другие.
Линия нежаркая, вентиляция хорошая, но часто не работают кондиционеры. Заметила, что контингент зависит от линии, наша – интеллигентная. Бомжей и попрошаек мало. Музыканты меня не раздражают, особенно если профессионально играют.
Когда на «Бауманской», где один выход в город, закрывают хотя бы один эскалатор из четырех в час пик, наступает апокалипсис. Толпа занимает всю станцию на выход и пол-улицы – на вход.
В центре ветки много красивых станций. Самая красивая – «Площадь Революции», а из современных мне нравится «Славянский бульвар», напоминает парижское метро.
Вроде как не положено в приметы верить, но все были студентами и терли перед экзаменом собачий нос на удачу. Сама тоже это делаю и желание загадываю. Это уже не примета, а традиция.
Автоматами пользуюсь, чтобы пополнять «Тройку», если очередь в кассу. Наше метро супер-продвинутое, по сравнению с тем же нью-йоркским. Там до сих пор нет Интернета и в ходу жетоны. Даже стала привыкать к новой навигации. Но почему-то указателей стало меньше, пока найдешь – полплатформы пройдешь».
Станция-фантом и пирожки из депо
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Александр, 39 лет, поэт:
«На «синей» ветке практически все поезда новые. В вагонах комфортно: летом прохладно, а зимой тепло, но в час пик, конечно, бывает душно. Линия чистая, на некоторых станциях был проведен ремонт («Электрозаводская», «Бауманская»).
У нас очень много туристов-иностранцев, ведь ветка проходит через центр Москвы и гостиничный комплекс «Измайлово», построенный к Олимпиаде-80.
Станции «Киевская», «Арбатская», «Площадь Революции» – это настоящие подземные гранитные дворцы с разноцветными мозаиками, статуями и барельефами.
Когда в середине 2000-х присоединили отрезок «Парк Победы» – «Пятницкое шоссе», загруженность ветки сильно возросла. По утрам также много людей на «Щелковской», как и на всех конечных. Остались и станции с невысокой проходимостью, например, «Измайловская».
Билетные автоматы работают исправно. Еще среди положительных новинок – появление туалетов на некоторых станциях.
А вот навигация стала менее понятной. Зачем писать конечную станцию маршрута на указателях? Если человеку, например, с «Арбатской» нужно на «Семеновскую», то чем ему поможет информация о том, что один поезд идет до «Щелковской», а другой – до «Пятницкого шоссе»?
На ветке есть станция-фантом, которую можно увидеть, проезжая от «Партизанской» до «Измайловской». Это бывшая «Первомайская», закрытая в 1961 году, с открытием «Измайловской», а «Первомайской» стали называть нынешнюю «Первомайскую». Закрытая станция расположена на территории депо «Измайлово», проход туда для обычных людей закрыт.
Рядом с вестибюлем на «Первомайской» есть башня с часами. В детстве мы считали, что к ней ведут подземные ходы из подвалов зданий в начале улицы Первомайской. Потом я узнал, что в некоторых зданиях, действительно, есть не только подвалы, но и бомбоубежища с запорными механизмами, как на подводных лодках. Еще поговаривали, что механизм часов приводится в действие водами подземной реки, протекающей под башней».
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Вагоны-холодильники и ошибки в навигации
Кира, 48 лет, художник:
«На «синей» ветке я чаще сталкиваюсь со слишком хорошо работающими кондиционерами, чем с духотой.
Сами же вагоны новые и чистые. У нас ходит состав «Акварель» с репродукциями известных картин. Но как художник я считаю, что не стоит «окультуривать» граждан, если они об этом не просили. Кому живопись интересна, тот сам знает, что где смотреть. Правильнее было бы вернуть посадочные места.
Бомжи редко попадаются, к попрошайкам и артистам я отношусь лояльно – каждый зарабатывает как может, а артисты иногда и хорошие бывают.
В восточной части ветки, где я живу, безлюдных станций нет, некоторые переполненные. Например, «Семеновская»: вечером в час пик на вход бывает очередь, можно потерять 10 минут.
Новая навигация меня бесит. Указателей стало меньше. Чтобы понять, куда выходить, надо идти в самый конец станции, и конечно, убедиться в том, что нужен другой выход. Раньше указатели висели в центре станции и у выходов, что было удобно. Решили сэкономить?
Часто указаны только конечные станции, значит, надо рыться в телефоне, искать информацию. Встречаются и ошибки. На одной из «Киевских» на указателях Филевская и Арбатско-Покровская линии обозначены одним цветом – голубым! Да, там стоят и цифры, но уж так повелось, что мы опознаем линии по цвету, а не по номерам. В итоге я несколько раз переходила не туда».
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Бесполезные экраны и навигация для «горных орлов»
Дмитрий, 35 лет, инженер:
«Составы на ветке хоть и не новейшие, без сквозных проходов, но хорошие. Очень полезны световые индикаторы над дверями. В вагонах последних образцов установили экраны, их яркость максимальная, они режут глаза, нужной информации не показывают, бесполезны и только отвлекают.
Душно бывает в час-пик и в начале теплого сезона, когда только настраивают кондиционирование.
На нашей ветке много студентов «Бауманки»: они решают задачи, читают учебники. Музыканты на открытом перегоне или калеки, заходящие на «Курской», мне не мешают. За последние четыре года количество народу, по моим наблюдениям, выросло примерно на 15%.
Переполненные станции – «Курская», «Киевская», «Бауманская», там можно минуты 4 потерять в очереди на эскалатор. А самая красивая – «Площадь Революции», больше нигде нет таких скульптур!
Я лично писал жалобы на новую навигацию. Это неудачная попытка скопировать западные образцы, впихнуть английский язык.
Латинские буквы вообще микроскопические. Часть табло может быть пустая, зато есть бесполезные надписи: «На север» и «На юг». Без смартфона не разберешься, куда идти, особенно на «Курской», «Киевской». После жалоб появились улучшения: на колонны наклеили списки станций, обещали увеличить шрифт. Зато напольная навигация крутая и удобная».
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Любимая станция китайцев
Юрий, 33 года, дизайнер:
«Я два года жил на «Семеновской», в районе Соколиная гора. Это такой ретро-район, с обветшалыми сталинками, трамваями, советским кинотеатром «Родина» и фабрикой «Красная заря».
Название метро «Семеновская» связано с Семеновским полком Петра I, кстати, памятник гвардейцу установлен на площади. Эта станция очень атмосферная, камерная, как и соседняя «Электрозаводская», и «Бауманская».
Вообще-то я мечтал жить на «Бауманской», но там дорогая аренда квартир. Это моя любимая станция. Мы с друзьями частенько заседаем там в бельгийском баре. Станция «Партизанская» тоже красивая, благодаря высоким потолкам и скульптурам партизан, хотя и не такая неуютная.
Самое дальнее, куда я ездил по этой ветке – до метро «Мякинино», где находится «Крокус-Сити». Кто-то жалуется, что туда долго ехать, зато удобно».
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