«Синяя» ветка стала второй по счету в Московском метрополитене после «красной» и была открыта 13 марта 1938 года. Арбатско-Покровская линия является самой длинной в подземке – более 45 километров. Она проходит через самое сердце Москвы и популярна у туристов красивыми станциями в стиле сталинского ампира. Фото с «Площади Революции» есть чуть ли не у каждого китайца. Мы спросили постоянных пассажиров о том, за что они любят свою ветку, а что их раздражает.

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Открытая станция и неуместные концерты

Ксения, 30 лет, секретарь:

«На «синей» ветке я живу всю жизнь. Люблю станцию «Арбатская», она светлая, просторная, даже в час пик на ней комфортно. Еще «Семеновская» уютная.

Самая переполненная станция – «Щелковская», многие едут с автовокзала, и страшно представить, что будет, когда ветку продлят в Гольяново. Вечные толпы на «Киевской», станция небольшая, рядом вокзал и ТЦ «Европейский». «Парк Победы», наоборот, огромная, пафосная, а народу там мало.

Поезда у нас довольно-таки новые, типа «Русич» – они появились в 2000-х. Сиденья в них слишком низкие, свет белый и бьет в глаза, а пластиковая отделка стен кажется грязной. В юности я могла специально ждать старого синего поезда серии «Еж» с мягкими сиденьями, пока они еще ходили. Также встречаются составы «Ока» – они лучше «Русичей», удобнее расположены сиденья, есть, где стоять, но иногда слишком сильно работают кондиционеры, холодно. На самой ветке и в вагонах чисто, бомжи встречаются редко.

Есть открытая станция - «Измайловская». Выходишь на платформу – и как будто ты в лесу где-нибудь в Подмосковье.

Тут заходят продавцы пятновыводителей, «волшебных» тряпок, попрошайки, музыканты.

Это сильно раздражает. Еще раздражают концерты в переходе на «Курскую» кольцевую. Музыкантам там разрешено играть, и когда работают усилители, очень шумно. Метро – не место для выступлений, хочется спокойно доехать до работы.

Раздражают и металлоискатели – не верю, что они кого-то защищают, а входы на станции загромождают. Изредка пользуюсь автоматами продажи билетов. Здорово, что можно платить картой.

Новые табло навигации ужасны. Мы не привыкли ко всем этим «На восток», «На запад», еще и шрифт мелкий.

Старые табло с крупным жирным шрифтом придавали ретро-шарм, мне очень жалко, что их убрали. Их надо было сохранить хотя бы на исторических станциях! А вот напольная навигация удачная».

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Суеверные пассажиры и столовая на «Арбатской»

Ольга, 44 года, сотрудник банка:

«Поезда на нашей линии не старые, но и не новейшие. Ходят тематические поезда: по фильмам о Великой Отечественной войне, «Акварель» с картинами и другие.

Линия нежаркая, вентиляция хорошая, но часто не работают кондиционеры. Заметила, что контингент зависит от линии, наша – интеллигентная. Бомжей и попрошаек мало. Музыканты меня не раздражают, особенно если профессионально играют.

Иногда на «Арбатской» пахнет чем-то вкусным. Знаю, что там есть столовая, которая работает еще с советских времен.

Когда на «Бауманской», где один выход в город, закрывают хотя бы один эскалатор из четырех в час пик, наступает апокалипсис. Толпа занимает всю станцию на выход и пол-улицы – на вход.

В центре ветки много красивых станций. Самая красивая – «Площадь Революции», а из современных мне нравится «Славянский бульвар», напоминает парижское метро.

Часто вижу, как люди трут нос овчарке на «Площади Революции». Кто-то открыто, а кто-то украдкой.

Вроде как не положено в приметы верить, но все были студентами и терли перед экзаменом собачий нос на удачу. Сама тоже это делаю и желание загадываю. Это уже не примета, а традиция.

Автоматами пользуюсь, чтобы пополнять «Тройку», если очередь в кассу. Наше метро супер-продвинутое, по сравнению с тем же нью-йоркским. Там до сих пор нет Интернета и в ходу жетоны. Даже стала привыкать к новой навигации. Но почему-то указателей стало меньше, пока найдешь – полплатформы пройдешь».

Станция-фантом и пирожки из депо

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Александр, 39 лет, поэт:

«На «синей» ветке практически все поезда новые. В вагонах комфортно: летом прохладно, а зимой тепло, но в час пик, конечно, бывает душно. Линия чистая, на некоторых станциях был проведен ремонт («Электрозаводская», «Бауманская»).

У нас очень много туристов-иностранцев, ведь ветка проходит через центр Москвы и гостиничный комплекс «Измайлово», построенный к Олимпиаде-80.

Наша ветка – самая красивая. Неудивительно, что тут всегда толкутся китайцы с фотоаппаратами!

Станции «Киевская», «Арбатская», «Площадь Революции» – это настоящие подземные гранитные дворцы с разноцветными мозаиками, статуями и барельефами.

Когда в середине 2000-х присоединили отрезок «Парк Победы» – «Пятницкое шоссе», загруженность ветки сильно возросла. По утрам также много людей на «Щелковской», как и на всех конечных. Остались и станции с невысокой проходимостью, например, «Измайловская».

Билетные автоматы работают исправно. Еще среди положительных новинок – появление туалетов на некоторых станциях.

А вот навигация стала менее понятной. Зачем писать конечную станцию маршрута на указателях? Если человеку, например, с «Арбатской» нужно на «Семеновскую», то чем ему поможет информация о том, что один поезд идет до «Щелковской», а другой – до «Пятницкого шоссе»?

На ветке есть станция-фантом, которую можно увидеть, проезжая от «Партизанской» до «Измайловской». Это бывшая «Первомайская», закрытая в 1961 году, с открытием «Измайловской», а «Первомайской» стали называть нынешнюю «Первомайскую». Закрытая станция расположена на территории депо «Измайлово», проход туда для обычных людей закрыт.

В депо пекут обалденные пирожки, которые можно попробовать в дни выборов на ближайших избирательных участках.

Рядом с вестибюлем на «Первомайской» есть башня с часами. В детстве мы считали, что к ней ведут подземные ходы из подвалов зданий в начале улицы Первомайской. Потом я узнал, что в некоторых зданиях, действительно, есть не только подвалы, но и бомбоубежища с запорными механизмами, как на подводных лодках. Еще поговаривали, что механизм часов приводится в действие водами подземной реки, протекающей под башней».

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Вагоны-холодильники и ошибки в навигации

Кира, 48 лет, художник:

«На «синей» ветке я чаще сталкиваюсь со слишком хорошо работающими кондиционерами, чем с духотой.

Приходится выходить и ждать поезда с нормальными вагонами, а не холодильниками.

Сами же вагоны новые и чистые. У нас ходит состав «Акварель» с репродукциями известных картин. Но как художник я считаю, что не стоит «окультуривать» граждан, если они об этом не просили. Кому живопись интересна, тот сам знает, что где смотреть. Правильнее было бы вернуть посадочные места.

Бомжи редко попадаются, к попрошайкам и артистам я отношусь лояльно – каждый зарабатывает как может, а артисты иногда и хорошие бывают.

В восточной части ветки, где я живу, безлюдных станций нет, некоторые переполненные. Например, «Семеновская»: вечером в час пик на вход бывает очередь, можно потерять 10 минут.

Новая навигация меня бесит. Указателей стало меньше. Чтобы понять, куда выходить, надо идти в самый конец станции, и конечно, убедиться в том, что нужен другой выход. Раньше указатели висели в центре станции и у выходов, что было удобно. Решили сэкономить?

Очень глупо писать направление сторон света – мы что, в лесу или в степи?

Часто указаны только конечные станции, значит, надо рыться в телефоне, искать информацию. Встречаются и ошибки. На одной из «Киевских» на указателях Филевская и Арбатско-Покровская линии обозначены одним цветом – голубым! Да, там стоят и цифры, но уж так повелось, что мы опознаем линии по цвету, а не по номерам. В итоге я несколько раз переходила не туда».

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Бесполезные экраны и навигация для «горных орлов»

Дмитрий, 35 лет, инженер:

«Составы на ветке хоть и не новейшие, без сквозных проходов, но хорошие. Очень полезны световые индикаторы над дверями. В вагонах последних образцов установили экраны, их яркость максимальная, они режут глаза, нужной информации не показывают, бесполезны и только отвлекают.

Душно бывает в час-пик и в начале теплого сезона, когда только настраивают кондиционирование.

На нашей ветке много студентов «Бауманки»: они решают задачи, читают учебники. Музыканты на открытом перегоне или калеки, заходящие на «Курской», мне не мешают. За последние четыре года количество народу, по моим наблюдениям, выросло примерно на 15%.

Переполненные станции – «Курская», «Киевская», «Бауманская», там можно минуты 4 потерять в очереди на эскалатор. А самая красивая – «Площадь Революции», больше нигде нет таких скульптур!

Я лично писал жалобы на новую навигацию. Это неудачная попытка скопировать западные образцы, впихнуть английский язык.

При этом русский шрифт такой мелкий, что прочитать его могут только люди со зрением горных орлов.

Латинские буквы вообще микроскопические. Часть табло может быть пустая, зато есть бесполезные надписи: «На север» и «На юг». Без смартфона не разберешься, куда идти, особенно на «Курской», «Киевской». После жалоб появились улучшения: на колонны наклеили списки станций, обещали увеличить шрифт. Зато напольная навигация крутая и удобная».

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Любимая станция китайцев

Юрий, 33 года, дизайнер:

«Я два года жил на «Семеновской», в районе Соколиная гора. Это такой ретро-район, с обветшалыми сталинками, трамваями, советским кинотеатром «Родина» и фабрикой «Красная заря».

Название метро «Семеновская» связано с Семеновским полком Петра I, кстати, памятник гвардейцу установлен на площади. Эта станция очень атмосферная, камерная, как и соседняя «Электрозаводская», и «Бауманская».

Вообще-то я мечтал жить на «Бауманской», но там дорогая аренда квартир. Это моя любимая станция. Мы с друзьями частенько заседаем там в бельгийском баре. Станция «Партизанская» тоже красивая, благодаря высоким потолкам и скульптурам партизан, хотя и не такая неуютная.

Многих бесят толпы китайцев с селфи-палками на «Площади Революции», а меня нет, пусть фотографируются на здоровье!

Самое дальнее, куда я ездил по этой ветке – до метро «Мякинино», где находится «Крокус-Сити». Кто-то жалуется, что туда долго ехать, зато удобно».

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