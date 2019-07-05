РИАМО - 5 июл. Представители ОЭЗ «Дубна» и организации ветеранов микрорайона Большая Волга заключили многостороннее соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи, после которого ОЭЗ будет помогать ветеранам решать социально-бытовые вопросы и проводить культурно-массовые мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Документ подписали председатель Совета ветеранов микрорайона Большая Волга городского округа Дубна Галина Чижова, с другой стороны, руководители ОЭЗ «Дубна», некоммерческого партнерства «Дубна», ООО «Рата-Экспресс» и ООО «Российско-финская компания «Экосистема». В торжественном мероприятии приняли участие председатель городского совета ветеранов горокруга Наталья Шувикова и депутат микрорайона Большая Волга и завкафедрой университета «Дубна» Сергей Дзюба.

«Управляющая компания ОЭЗ многое делает для подготовки молодых кадров. Мы заключили соглашения о сотрудничестве с гимназиями №№3 и 11, с университетом «Дубна», ведем профориентационную работу. Но мы никогда не забываем отдавать дань уважения ветеранам, людям с богатым жизненным опытом, чей труд, активная жизненная позиция являются примером для молодых», — отметил Афанасьев.

По его словам, многие ветераны, закончив трудовую деятельность, продолжают работать в общественных организациях, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, передают новому поколению свой опыт и трудовые традиции.

Руководитель ОЭЗ «Дубна» пригласил ветеранов в особую экономическую зону для обсуждения вопросов предстоящего взаимодействия и гарантировал, что со стороны ее управляющей компании им будет оказываться максимальное содействие.

Это может быть помощь в решении социально-бытовых вопросов, по защите прав и интересов пожилых людей, в улучшении материально-технической оснащенности общественной организации ветеранов и совместном проведении культурно-массовых и иных мероприятий, в том числе на территории особой экономической зоны.