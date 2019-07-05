РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 июл. Глава Королева Александр Ходырев поддержал мнение жителей округа о исключении территории в микрорайоне Болшево из зоны КУРТ-19, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В настоящее время на территории городского округа Королев проводится работа по внесению изменений в правила землепользования и застройки. Разработчиками является ГБУ МО «Мособлгеотрест», заказчиком является комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Разработчиками была предложена территория КУРТ-19 на расселения 5 ветхих домов на улице Школьной, в которых даже отопление угольное. Однако, жители города выразили категоричное отрицательное мнение. Главой города полностью поддержано мнение жителей и было направлено обращение в комитет по архитектуре и градостроительству Московской области об исключении данной территории из зоны КУРТ-19 и включения в зону существующей застройки, как это и есть в действующих ПЗЗ (правила землепользования и застройки, – ред.)», – говорится в сообщении.

Целью внесения изменений в ПЗЗ, помимо координации территориальных зон, является актуализация планом по расселению ветхого фонда на территории города. На данный момент в программу «Расселение ветхого фонда» входит 137 домов общей площадью 62 214,48 квадратных метров, в которых проживает более 5 тысяч человек. Многие дома даже не подключены в инженерным сетям.

Общественные обсуждения проводятся для сбора мнений жителей города. Все остальные мнения жителей города будут приняты во внимание и рассмотрены комиссией по ПЗЗ при комитете архитектуры и градостроительства Подмосковья после завершения общественных обсуждений.