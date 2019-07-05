РИАМО - 5 июл. Власти Москвы не планируют вводить какие-либо штрафы для горожан за неправильную сортировку бытовых отходов, сообщил в пятницу руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьев в рамках Московского урбанистического форума.

«Сразу хочу всех успокоить – мы об этом сейчас часто говорим, часто задаваемый вопрос: а что будет с мусоропроводами, а не будет ли штрафов? Я могу сказать уверенно, что никаких жестких мер по штрафам, завариванию мусоропроводов, <…> такие действия правительство Москвы не планирует», – заявил Соловьев.

Он добавил, что на данный момент основной задачей является просвещение и информатизация москвичей, а также создание должной инфраструктуры для раздельного сбора мусора.

«Мы активно начнем заниматься на всех объектах социальной сферы, объектах бизнеса, органов власти и просто учреждений, где появятся информационные щиты. Рядом с площадками накопления ТКО будет постоянно учитываться и показываться график вывоза мусора», – добавил Соловьев.

По его словам, успех и реализация программы по раздельному сбору мусора зависит только от вовлеченности жителей столицы.

Москва планирует перейти на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года. Во дворах города оборудуют контейнерные площадки с отдельными емкостями для бумаги, пластика, стекла и металла.

С 4 по 7 июля в столице работает Московский урбанистический форум. Темой мероприятия стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В рамках форума состоится более 100 мероприятий, которые помогут увидеть город с другой стороны.