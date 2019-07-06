РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июл. Киносценарий Максима Горького «Преступники», посвященный жизни в Болшевской трудовой коммуне, прочитают в Королеве в субботу.

Горький написал сценарий «Преступники», посвященный жизни в Болшевской трудовой коммуне, но фильм по нему так и не сняли.

Сценарий «Преступники» решено было прочитать к 95-летию коммуны в отделе «Усадьба Костино» по адресу: улица Ильича, 1.

Начало мероприятия в 17:00. Стоимость билета 250 рублей. Режиссером постановки стала Марина Перелешина.