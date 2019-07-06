РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 июл. В подмосковных Котельниках в субботу состоится встреча жителей и управляющих компаний в рамках акции «Школа ЖКХ нашего двора», на которой все желающие смогут задать интересующие вопросы сотрудникам УК, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКИ администрации городского округа.

«Уважаемые жители городского округа Котельники! 6 июля с 10:00 до 15:00 будет проходить акция «Школа ЖКХ нашего двора» в офисах вашей управляющей компании. На данном мероприятии вы сможете задать вопросы управляющим организациям, представителям администрации и получить квалифицированный ответ», – говорится в сообщении.

Также в рамках акции можно будет получить консультацию государственных и жилищных инспекторов. Подробная информация на сайте Госжилинспекции Московской области.