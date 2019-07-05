РИАМО - 5 июл. При пожаре на газовой автозаправочной станции в поселении Московский ТиНАО пострадали два человека, их передали медикам, возгорание ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную смену в пятницу в 16:18. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. Из ближайшего ТРЦ эвакуировали людей. В 17:19 спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

«В 17:40 пожар ликвидирован. К сожалению, пострадало два человека, они переданы медикам», — говорится в сообщении.

Движение по Проектируемому проезду № 5562 и участку Валуевского шоссе временно перекрыто. Объехать место ЧП можно по улице Солнечная.

Видео пожара на газовой АЗС в новой Москве>>