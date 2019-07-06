РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В поселке радиоцентра Романцево в Подольске в субботу проведут встречу с жителями по вопросу строительства храма, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольске в субботу, 6 июля, пройдет обсуждение вопроса по размещению православного храма в поселке радиоцентра Романцево. Жителей поселка приглашают принять активное участие в обсуждении и высказать свое мнение в ходе встречи», – говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в сельском доме культуры «Романцево» и начнется в 12:00.