РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 6 июл. В подмосковных Котельниках в субботу приведут в порядок территорию Кузьминского лесопарка.
Начало в 10:00 в Кузьминском лесопарке.
Администрация Котельников приглашает всех желающих принять участие в уборке территории.
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РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 6 июл. В подмосковных Котельниках в субботу приведут в порядок территорию Кузьминского лесопарка.
Начало в 10:00 в Кузьминском лесопарке.
Администрация Котельников приглашает всех желающих принять участие в уборке территории.
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