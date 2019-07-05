РИАМО - 5 июл. В поселении Московский из-за пожара на газовой АЗС перекрыли движение транспорта по двум улицам в районе места ЧП, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«На месте работают оперативные службы. Движение по Проектируемому проезду № 5562 и участку Валуевского шоссе перекрыто», — говорится в сообщении.

Водителям советуют объезжать место ЧП по улице Солнечная.

Пожар произошел в пятницу на АЗС рядом с торговым центром «Новомосковский». Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. В происшествии пострадал один человек, его передали медикам. Из близлежащего ТРЦ эвакуировали людей.