РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. Фотовыставку «Деревянное зодчество: мусульманские храмы России» откроют в культурно-выставочном комплексе подмосковного Красногорска 8 июля, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Восьмого июля в МАУК КВК «Знаменское-Губайлово» откроется фотовыставка «Деревянное зодчество: мусульманские храмы России», которая продлится до 1 августа», – говорится в сообщении.

Выставка состоит из 50 фоторабот. Они рассказывают о многовековом пути, которое прошло мусульманское деревянное зодчество России. В экспозиции отражен взаимный архитектурный обмен татарского и русского зодчеств, нашедший отражение в фасадах домов и храмов. Посетители узнают об истории и судьбе отдельных мечетей России, архитектуре и внутреннем убранстве старинных и современных российских мечетей, предметах быта, деревянных домах татарских слобод.

«Авторами фотографий являются: Ильдар Ямбиков, Ренат Абянов, Фатых Гарифуллин, часть работ была предоставлена полномочными представительствами республик Татарстан, Башкортостан, Дагестан и Кабардино-Балкария в Москве», – добавляется в материале.

С 8 по 14 июля в «Знаменском-Губайлове» проведут круглые столы, конференции, презентацию о мусульманской общине и исламе в Красногорске, обсуждения межнационального взаимодействия и добрососедских отношений, конкурс детского рисунка, открытый урок для школьников и заключительную концертную программу в исполнении национальных творческих коллективов.

Вход на выставку бесплатный. Адрес культурно-выставочного комплекса: Красногорск, улица Райцентр, дом 9. Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.