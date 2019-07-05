РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Власти Подольска планируют инициировать процедуру банкротства для трех застройщиков домов-долгостроев, сообщил глава округа Николай Пестов.

В пятницу в УМВД России по Подольску подвели итоги за первое полугодие 2019 года. В мероприятии принял участие и глава горокруга Николай Пестов, который рассказал о планах администрации на ближайшее будущее.

«Сегодня (5 июля, – ред.) в ходе рабочей встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым мы обсудили ряд важных и проблемных вопросов для округа. Так, мы обсудили проблемы миграции, несанкционированной торговли, продажи спиртных напитков и многое другое. Но основной проблемой на сегодня на многих территориях области и особенно в горокруге остается проблема обманутых дольщиков. Совместно с Минстроем Московской области по рядам объектам мы приняли решение инициировать процедуру банкротства. Сообщаю, что данную процедуру мы применим к, по меньшей мере, трем застройщикам, к которым имеются вопросы», – сказал Пестов.

Он пояснил, что к примеру у одного из застройщиков были обнаружены многомиллионные активы, которые позволяют ему достроить ряд домов. Однако дома являются долгостроями, а застройщик к их достройке не приступает.