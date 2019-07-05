РИАМО - 5 июл. Пожарным удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на газовой АЗС в новой Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание в поселении Московский на улице Атласова произошло в пятницу, сообщение в дежурную смену поступило в 16:18.

«В 17:19 пожар локализован. Пожарно-спасательные подразделения работают с соблюдением техники безопасности», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Из ближайшего ТРЦ «Новомосковский» эвакуировали людей, их вывели через запасной выход.

В происшествии пострадал один человек, его передали медикам.

Видео пожара на газовой АЗС в новой Москве>>