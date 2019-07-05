На кадрах видна горящая АЗС, огонь и густой черный дым, а также несколько пожарных расчетов, которые занимаются тушением. На месте также работают полицейские, которые не позволяют людям подойти ближе к опасному месту.
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На кадрах видна горящая АЗС, огонь и густой черный дым, а также несколько пожарных расчетов, которые занимаются тушением. На месте также работают полицейские, которые не позволяют людям подойти ближе к опасному месту.
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