РИАМО - 5 июл. Пользователи соцсетей опубликовали видео пожара, который произошел на газовой автозаправочной станции в поселении Московский на улице Атласова.

На кадрах видна горящая АЗС, огонь и густой черный дым, а также несколько пожарных расчетов, которые занимаются тушением. На месте также работают полицейские, которые не позволяют людям подойти ближе к опасному месту.

Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. В происшествии пострадал один человек, его передали медикам.

Из ближайшего торгового центра организовали эвакуацию людей. Всех вывели через запасной выход, чтобы никого не допустить на пожароопасную территорию.

Видео пожара на газовой АЗС в новой Москве>>