РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Управляющая компания АО «ЛГЖТ» проведет ремонт машины, на которое упало дерево на Октябрьском проспекте Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель УК АО «ЛГЖТ» Павел Сергеев.

Четвертого июля на автомобиль упало дерево, оно помяло кузов машины. Инцидент произошел во дворе дома №11А на Октябрьском проспекте.

«Владелец автомобиля приходил к нам в УК вместе с сотрудниками ГИБДД. Наша управляющая компания признает вину и проведет ремонт машины», – сказал Сергеев.