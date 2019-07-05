РИАМО - 5 июл. В 2018 году в качестве туристов Москву посетили 23,5 миллиона человек, еще около 50 миллионов человек посетили город на короткий период, сообщила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева на Московском урбанистическом форуме.

«Наши цифры по росту туристического потока впечатляют. В 2010 году у нас было 12,8 миллиона туристов, в 2018 году – уже 23,5 миллиона туристов, рост составил 84%. Конечно, нельзя не говорить о чемпионате мира по футболу, но рост все равно показательный», – сказала Проничева.

Она добавила, что к более чем 23 миллионам туристов можно прибавить свыше 50 миллионов экскурсантов. Это люди, которые посетили столицу, но не ночевали в ней. Таким образом Москву за 2018 год посетило более 80 миллионов человек.

«Конечно, это огромный поток. Москва понимает, что развитие отрасли должно происходить в соответствии с правилами, которые обеспечивают гармоничное развитие города и качества жизни в нем. Это главный акцент нашей работы», – отметила Проничева.

Московский урбанистический форум открылся 4 июля. Главная тема форума – «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Мероприятие проходит сразу на трех площадках: в концертном зале парка «Зарядье», выставочном зале Манежа и в Гостином дворе. В выходные начнется открытый фестиваль форума, на котором все желающие могут познакомиться с мировыми архитектурными и строительными трендами.