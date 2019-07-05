РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В подмосковном Подольске общественная палата округа планирует сформирует рабочую группу по оценке окончательного варианта генплана, сообщил «РИАМО в Подольске» член комиссии по развитию территорий и местному самоуправлению Общественной палаты Московской области Алексей Стрелков.

По его словам, в июле 2019 года будут утверждены генпланы уже вновь образованных городских округов Подольск, Истра и Люберцы. Однако это взволновало общественность Подольска. Ведь до сих пор жители не ознакомились с окончательным вариантом плана развития городского округа, сообщила в СМИ главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

«Генеральный план – ключевой документ, определяющий инфраструктурное развитие округа на ближайшие десятилетия. От того насколько качественно он будет проработан зависит вектор развития муниципалитета. В ходе публичных слушаний по проекту генплана округа, которые прошли еще в 2017 году, жители внесли почти 1 тысячу предложений и замечаний. Перед тем как вопрос о принятии генплана будет внесен на рассмотрение совета депутатов округа, жители и эксперты на площадке ОП округа должны будут еще раз убедиться в том, что замечания и предложения жителей учтены и соответствующие изменения отражены в окончательном проекте. Вопросом принятия генерального плана Подольска также обеспокоены и в Общественной палате Московской области», – сказал Стрелков.

Он добавил, что в ближайшее время на базе общественной палаты городского округа Подольск планируется сформировать рабочую группу по оценке генплана, в которую войдут представители инициативных групп жителей, эксперты, а также уполномоченные сотрудники администрации округа и депутаты.

По словам председателя ТОС «Дубровицы» Алексея Старчака, жители опасаются, что будет утверждаться совсем не тот документ, который показывали жителям на публичных слушаниях в 2017 году.

«Тысячи жителей возмущены планируемой застройкой многоэтажными «человейниками» сельских территорий вблизи деревень Кутьино и Наумово, никак не решены вопросы с обеспечением землей многодетных семей. По коллективному заявлению жителей следственный комитет и прокуратура уже ведут проверки», – пояснил Старчак.