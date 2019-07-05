РИАМО - 5 июл. Из-за пожара на газовой АЗС в новой Москве из находящегося рядом ТРЦ «Новомосковский» эвакуировали людей, сообщил РИАМО в пятницу представитель торгового центра.

«Мы всех посетителей в целях безопасности вывели. Причем все вышли через запасной выход. Мы никого не допустили близко на пожароопасную территорию», — сказал собеседник агентства.

Пожар охватил площадь 100 квадратных метров газовой АЗС на улице Атласова в поселении Московский. В результате возгорания пострадал один человек. Его передали медикам.