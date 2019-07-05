РИАМО - 5 июл. Семейная пара ученых из города Пущино — сотрудники института биофизики клетки РАН — разработали препарат для быстрого восстановления больных после инсульта, раствор уже прошел первую фазу исследований на животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«В основе препарата находятся противовоспалительные соединения, которые будут способствовать быстрому восстановлению пациентов после инсульта, а также профилактике предынсультных состояний», — говорится в сообщении.

Препарат уже прошел первую фазу исследований на животных. У подопытных крыс, парализованных кровоизлиянием в мозг, после введения раствора паралич пропадает. Как поведет себя препарат на человеческих клетках, еще только предстоит выяснить.

«На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания являются основными в структуре смертности населения. В Московской области ведется предметная работа по снижению данного показателя — регулярная диспансеризация населения, профосмотры. Применяются современные практики реабилитации пациентов, переживших инсульт», — рассказал главный внештатный невролог Минздрава Московской области Сергей Котов.

Он заключил, что важно продолжать эту работу, внедрять новые эффективные технологии и разработки.