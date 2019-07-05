РИАМО - 5 июл. Арбитражный суд Москвы признал законными решения и предписание Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ по делу о нарушении Коломенским детским домом-интернатом для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступили жалобы ООО «Замок» и ООО «Нева свет» на действия детского дома-интерната при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по замене люминесцентных светильников на светодиодные светильники.

«По результатам рассмотрения управление признало жалобы ООО «Замок» и ООО «Нева свет» обоснованным и выдало ГБСУСО Московской области «Коломенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанными решениями и предписанием, детский дом-интернат обратился в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал детдому в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решений и предписания Московского областного УФАС России.