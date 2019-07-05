РИАМО - 5 июл. В новой Москве на улице Атласова вспыхнул пожар на газовой АЗС, пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«5 июля 2019 года в 16:18 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Новомосковский административный округ, поселение Московский, улица Атласова, дом 7, корпус 1», — говорится в сообщении.

Пожар охватил площадь 100 квадратных метров газовой АЗС. Для безопасности из рядом расположенного торгового центра эвакуировали людей.

Пострадавшего передали медикам.