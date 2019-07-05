РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В подмосковном Подольске сотрудники полиции раскрыли 76% преступлений в первом полугодии текущего года, сообщил начальник управления МВД России по Подольску Артур Озеров.

В пятницу в УМВД России по Подольску подвели итоги за первое полугодие текущего года, в котором принял участие Озеров, глава городского округа Николай Пестов, замначальника управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Олег Сигунов, представители прокуратуры округа и других структур.

«Подводя итоги проделанной работы управления за первое полугодие 2019 года могу с уверенностью сказать, что комплексный подход к решению проблемы борьбы с преступностью позволили добиться, в целом, положительных результатов. В прошедшем полугодии было раскрыто около 1,1 тысяч преступлений. Сократилось количество преступлений против личности. В частности, уменьшилось количество зарегистрированных убийств на 18%, а также уменьшились факты умышленного причинения вреда здоровью и грабежей. Общая раскрываемость преступлений в округе составила 76%, в то время как в целом по Московской области – 69,2%», – сказал Озеров.

Он отметил, что уменьшилось количество краж с проникновением и краж транспортных средств. В то же время он обратил внимание и на выявленные недостатки. Так, за первое полугодие в округе осталось нераскрытыми более 80 краж, а общая раскрываемость краж автомобилей составила 29,6%. Озеров добавил, что в следующем полугодии необходимо улучшить работу в данных направлениях и все показатели и главное, – работать не на цифры, а на пользу людям.

Среди территориальных подразделений УМВД России по Подольску наибольший процент раскрываемости и направлений уголовных дел в суд у второго, четвертого и Львовского отделов полиции.