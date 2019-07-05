РИАМО - 5 июл. Холдинг «Вертолеты России» планирует организовать авиатакси в Подмосковье и Москве после 2025 года, сообщает РБК.

«Компания ориентируется на перевозки трех видов: между разными районами Москвы (один-два пассажира, полет будет занимать в среднем 15 минут) — вертолет должен подаваться по запросу; из города в аэропорты (по расписанию, салон будет иметь конфигурацию с максимальной вместимостью пять пассажиров); из города в область (на расстояние от 100 километров)», — говорится в сообщении.

В Москве потенциальные потребители готовы платить за 15-минутный перелет около 3 тысяч рублей с человека.

«Потенциальной платформой для аэротакси в холдинге называют разрабатываемый легкий однодвигательный вертолет VRT500. <…> Взлетная масса VRT500 составит 1,65 тысячи килограммов, он сможет брать до пяти пассажиров. Сертификация машины запланирована на 2022 год. В холдинге не исключили, что в дальнейшем услуга аэротакси будет оказываться с использованием беспилотных летательных аппаратов», — добавляется в сообщении.

Запуск авиатакси может простимулировать спрос на гражданскую вертолетную технику на внутреннем российском рынке.