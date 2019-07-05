РИАМО - 5 июл. Зарядные станции для электромобилей и подзаряжаемых гибридов (скутеров и самокатов) могут появиться в составе инфраструктуры строящихся кварталов реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Появление электрических зарядных станции является очень важным фактором для развития инноваций в строительстве. Это говорит о том, что технологические инновации получают реальную путевку в жизнь. Девелоперские компании видят перспективу в развитии подобной инфраструктуры», — сообщил первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики Олег Рындин в ходе Московского урбанистического форума.

Он добавил, что город заинтересован в обмене опытом в ходе внедрения подобных технологий и, возможно, этот опыт применят на объектах жилищного строительства по реновации.

В ходе форума компании «РГ - Девелопмент» и «АудитЭнерго Групп» подписали соглашение о создании электрозаправок в составе строящихся жилых комплексов «Фонвизинский» в Огородный проезде, «Петровский парк» на улице Юннатов, «Балтийский» в Старопетровском проезде, а также на территории квартала «Октябрьское поле» на улице Берзарина.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что программа призвана не только предотвратить появление в городе большого количества аварийного жилья, но и создать принципиально новую городскую среду, которая будет удобной и комфортной для всех жителей и гостей города.

«Мы намерены сформировать городскую среду принципиально нового качества. Так, будут решены вопросы формирования полицентрической структуры города, создания новой планировочной структуры городской среды, улучшения экологической обстановки, обновления и модернизации инженерной инфраструктуры», — отметил Левкин.

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5173 дома общей площадью 16,4 млн квадратных метров. Она коснется около 1 миллиона жителей старых домов.

На сегодняшний день утверждены 329 «стартовых» площадок. В проектировании и строительстве — 163 «стартовых» дома общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров.