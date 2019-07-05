РИАМО - 5 июл. Новым замглавы администрации подмосковного Серпухова назначили Данилу Ильина, ранее он занимал пост начальника управления делами, сообщается на сайте администрации округа.

«Данила Ильин назначен новым заместителем главы администрации Серпухова, курирующим вопросы ЖКХ, экологии и утилизации отходов. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 4 июля», — говорится в сообщении.

На посту начальника управления делами, который он занимал ранее, его сменила Марина Скорикова.