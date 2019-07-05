РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 июл. В подмосковном Подольске двум сотрудникам полиции лейтенанту Александру Соловьеву и капитану Борису Злыдневу вручили медали «За безупречную службу» за спасение людей из пожара, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В пятницу в УМВД России по Подольску подвели итоги за первое полугодие текущего года. В мероприятии приняли участие начальник управления МВД России по Подольску Артур Озеров, глава городского округа Николай Пестов, замначальника управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Олег Сигунов, представители прокуратуры округа и других структур.

«Позвольте мне наградить за самоотверженные действия, мужество и высокий профессионализм, проявленные при спасении людей во время пожара в доме на улице Быковская, лейтенанта полиции Александра Соловьева и капитана полиции Бориса Злыднева», – сказал Пестов.

Так, Соловьеву вручили медаль «За безупречную службу» I степени, а Злыдневу – медаль «За безупречную службу» IV степени. Как отметили сами награжденные, они не задумывались при спасении людей о своих действиях и сделали то, что сделал бы любой достойный человек на их месте.

Помимо этого, за проявленную смелость при задержании злоумышленника на территории Подольской подстанции скорой помощи благодарности вручили фельдшеру скорой помощи Елене Гардановой и фельдшеру по транспортировке психиатрических больных Анатолию Ахтырскому. Среди награжденных были и сотрудники УМВД России по Подольску, которые показали наилучшие результаты в работе. Так, среди подразделений лучшим признали второй отдел полиции, а также начальника отдела, подполковника полиции Николая Нешайнова, замначальника отдела, майора полиции Максима Вялова и других.

Глава округа также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов округа за проделанную работу и показанные результаты.