РИАМО - 5 июл. На территории ЖК «Покровский» в Сергиевом Посаде построили дом для переселенцев из аварийного жилья, объект готовится к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Площадь четырехсекционного девятиэтажного жилого дома №1 составляет 12,2 тысячи квадратных метра. Дом рассчитан на 180 квартир жилой площадью 7,8 тысячи квадратных метра.

«В новостройке 142 квартиры предназначены для граждан-переселенцев из аварийного жилья», – сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

Дом уже получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. На прилегающей к нему территории выполнены необходимые работы по благоустройству.

Застройщиком объекта выступает АО «Строительно-инвестиционный холдинг».