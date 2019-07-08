РИАМО – 8 июл. «Уральские авиалинии» запускают традиционный SALE летних направлений на бархатный сезон, только с 8 по 21 июля 2019 года на вылеты с 20 августа по 23 декабря 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

«Лето в разгаре, а бархатный сезон еще впереди! 10 тысяч билетов по цене от 1 тысячи рублей по России и еще более 200 направлений со скидкой до 50%! Выбирайте свое любимое летнее направление и планируйте отпуск по выгодной цене. Полный список направлений распродажи смотрите здесь. Билеты в продаже на uralairlines.com и в любой авиакассе вашего города», — говорится в сообщении.

Бонусы программы лояльности «Крылья» доступны и во время распродажи. Нужно просто использовать их для оплаты билета и получать еще больше скидок. Те, кто не зарегистрирован в программе, могут зарегистрироваться в один клик на сайте авиакомпании и сразу получить приветственные 500 бонусов.