РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. В городском округе Люберцы в рамках подготовки к новому учебному году будет отремонтировано более 50 учреждений образования, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Запланированы ремонтные работы, а также благоустройство территории 54 образовательных организаций. К новому учебному году приведем в порядок 27 школ, 25 детских садов и два учреждения дополнительного образования», –сказал глава.

Он подчеркнул, что в рамках работ будет произведен ремонт кровель, фасадов, пищеблоков, заменены окна, отремонтированы внутренние помещения, благоустроены территории образовательных учреждений.

Также в летний период на территории школ будут установлены спортивные комплексы.

«На территории школ №№59, 25, 47, 54 городского округа установим спорткомплексы», – сказал Ружицкий.

Кроме того, для трех учреждений образования будет закуплено специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями – ступенькоход и инвалидные коляски. Также здесь установят пандусы.

Ремонтные работы образовательных учреждений и благоустройство их территорий будут завершены к началу нового учебного года.