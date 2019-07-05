РИАМО - 5 июл. По результатам анализа обращений жителей Подмосковья в Единую диспетчерскую службу Московской области по вопросам плохого состояния подъездов, поступивших с 1 января по 30 июня 2019 года, запланирован ремонт в 2114 подъездах многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Заявки местного населения проанализировали сотрудники Госжилинспекции Московской области, работающие в центре управления регионом.

«В региональную программу ремонта подъездов «Мой подъезд» на текущий 2019 год уже включены 457 домов. Еще 814 рекомендованы министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области для включения в губернаторскую программу на 2020 год», — говорится в сообщении.

Управляющие организации включили в собственные планы текущего ремонта на 2019 год 843 многоквартирных дома, причем в 158 МКД ремонтные работы уже завершены.

Госжилинспекция региона контролирует исполнение заявок жителей в центре управления регионом Московской области по 105 тематическим подкатегориям в сфере ЖКХ. Жители могут подать заявку через портал ЕДС Московской области (https://eds.mosreg.ru/). Управляющая компания должна принять такую заявку в течение 24 часов и затем провести необходимые работы в сроки, установленные в специальном классификаторе. В зависимости от вида нарушения он составляет от нескольких часов до 30 суток.

При этом житель вправе не согласовать отчет о проведенных работах, куда прикладываются и фотографии, если их качество его не устраивает. В таком случае заявке присваивается статус «Требуется доработка», и УК необходимо устранить имеющиеся у заявителя замечания.

Только в том случае, если регламентные сроки истекли, а необходимые работы так и не проведены или не закончены, Госжилинспекция региона проводит внеплановую проверку с выдачей предписания и принятием мер административного воздействия в отношении нарушителя.