РИАМО - 5 июл. Свыше 27 тысяч самозанятых граждан зарегистрировались в Подмосковье с начала текущего года, эксперимент по введению налога на профессиональный доход оказался удачным, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

«По итогам первого полугодия можно говорить об успешности введения в регионе нового налогового режима. На 1 июля 2019 года поступления по налогу на профессиональный доход в консолидированный бюджет Московской области составили 25,8 миллиона рублей», – сказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Она добавила, что налог значительно упростил работу самозанятых граждан, которые получили возможность комфортно вести свой бизнес при налоговой ставке 4%, если контрагентом является физическое лицо, и 6% - если юридическое.

Для самозанятых действуют простые и удобные правила работы. Мобильное приложение «Мой налог» позволяет оперативно зарегистрироваться в качестве самозанятого и затем передавать налоговым органам информацию о доходах, получать счета с начисленным налогом и их оплачивать. При этом отсутствует необходимость предоставлять налоговую отчетность и применять кассовую технику.

Воспользоваться новым налоговым режимом могут граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги и продающие товары собственного производства, если их доход не превысит 2,4 миллиона рублей в год и если они не имеют работников.

Эксперимент по введению налога на профессиональный доход стартовал 1 января 2019 года. Помимо Московской области в нем участвуют Москва, Республика Татарстан и Калужская область.