РИАМО - 5 июл. Более полумиллиона новых рабочих мест появилось в Москве благодаря программе реорганизации бывших промышленных территорий, сейчас общая территория реорганизуемых промзон составляет 13 тысяч гектаров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.

«За последние 9 лет на территории промзон создано более 500 тысяч рабочих мест. Сейчас мы ведем работу в 50 промзонах - «ЗИЛ», «Серп и Молот», «Ленино», «Перово», «Красный строитель» и других. Главным результатом программы станет создание на ранее пустующих или некомфортных территориях удобной многопрофильной городской среды», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.

Общая территория реорганизуемых промзон составляет 13 тысяч гектаров, из которых 4,7 тысячи гектаров подлежат полной реорганизации, а 7,8 тысячи гектаров – частичной.

В парке «Зарядье» проходит Московский урбанистический форум – крупнейший международный конгресс, посвященный вопросам развития мегаполисов мира.