РИАМО – 5 июл. В Красногорске состоялся форум, посвященный Дню промышленника Московской области, генеральным партнером мероприятия и основным спикером от банковской отрасли стал банк «Возрождение», говорится в сообщении пресс-службы банка.

Мероприятие собрало на площадке первых лиц промышленных предприятий региона, крупнейших инвесторов, реализующих проекты в Подмосковье, глав муниципалитетов, представителей экспертного и научного сообщества. Форум открыл заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. В пленарном заседании также приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, начальник управления министерства инвестиций и инноваций Московской области Олег Исаев, директор по развитию корпоративного бизнеса банка «Возрождение» Алексей Дробот и другие.

«Существенное увеличение экспорта невозможно без расширения ассортимента производимой продукции, повышения ее качества и увеличения объемов производства, а это инвестиции в новое оборудование, модернизацию производственной базы и дополнительный оборотный капитал. Именно эту задачу помогает решать банк «Возрождение», — сказал Дробот.

Он добавил, что банк сегодня предлагает промышленным предприятиям Подмосковья не только гибкие условия обслуживания и персональный сервис, но, что особенно важно, финансирование на льготных условиях в рамках реализации программ господдержки бизнеса.

В рамках другого мероприятия форума – воркшопа «Как увеличить экспорт из Московской области в два раза» – банк «Возрождение» представлял старший управляющий менеджер кредитного департамента Владимир Сотников.

Главными темами программы мероприятия стали повышение производительности труда на предприятиях Московской области, государственные меры поддержки развития экспорта и повышение качества экспортного продукта области.

Банк «Возрождение» активно участвует во всех государственных программах, нацеленных на стимулирование роста экономики страны, – корпорации МСП, Минсельхоза России, Российского экспортного центра и других. «Возрождение» входит в перечень уполномоченных банков, предлагающих льготные кредиты для бизнеса по ставке не более 8,5% в рамках программы Минэкономразвития России.