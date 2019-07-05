РИАМО - 5 июл. Лефортовский суд Москвы арестовал до 4 сентября помощника полномочного представителя президента в ЦФО по подозрению в государственной измене, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 5 июля 2019 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Воробьеву Александру Владимировичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, на один месяц и тридцать суток, то есть до 4 сентября 2019 года», — сказал собеседник агентства.

Максимальное наказание, предусмотрено статьей «Государственная измена» — 20 лет лишения свободы.