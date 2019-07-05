РИАМО - 5 июл. Работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе полностью завершатся в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы приступили к работам на всех основных сооружениях транспортной развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе. Предстоит построить три эстакады, почти 3 километра боковых проездов МКАД, реконструировать прилегающую улично-дорожную сеть. Полностью работы планируем завершить до конца 2021 года», – заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

В настоящее время ведется бетонирование опор эстакад, сборка металлоконструкций пролетных строений, армирование пролетных строений, перекладка инженерных коммуникаций.

За последние годы в столице реконструировали 14 развязок на пересечении с МКАД. Это значительно увеличило пропускную способность кольцевой автодороги.

«В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы по еще реконструкции еще четырех развязок», – добавил Бочкарев.