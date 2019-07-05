РИАМО - 5 июл. На базе Машиностроительного завода в Электростали (ПАО «МСЗ»; входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») состоялось выездное заседание комиссии по развитию предпринимательской деятельности и городского хозяйства Общественного совета госкорпорации «Росатом» – ассамблея предпринимателей атомградов, говорится в сообщении пресс-службы «МСЗ».

Ассамблея стала площадкой для выработки решений по вопросам, существенно влияющим на условия ведения предпринимательской деятельности в городах расположения предприятий атомной промышленности.

«Участие во встрече приняли руководитель комиссии Общественного совета госкорпорации «Росатом» Юрий Тебин, генеральный директор ПАО «МСЗ» Игорь Дарьин, первый заместитель главы администрации Электростали Александр Федоров, президент союза «Торгово-промышленная палата города Электросталь Московской области» Владимир Поликарпов, руководители порядка двадцати субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих свою деятельность на территории Электростали», — говорится в сообщении.

Предприниматели обсудили вопросы реализации национальных проектов в рамках указа президента РФ №204 от 7 мая 2018 года, реализации совместных проектов с предприятиями госкорпорации «Росатом», взаимодействия с муниципальными учреждениями инфраструктуры развития предпринимательской деятельности, межрегиональной кооперации и работы на внешних рынках, взаимодействие с федеральными институтами развития предпринимательской деятельности.

«Наша задача – вовлечь в орбиту развития атомной отрасли как можно больше предпринимателей. Очень важную роль в этом процессе играет импортозамещение. Я очень рад, что такая встреча состоялась в нашем городе, на нашем предприятии. Надеюсь, что продемонстрированные сегодня инструменты эффективного взаимодействия между производством, бизнесом и властью принесут свои плоды уже в ближайшее время», – прокомментировал событие Дарьин.

© пресс-служба ПАО «МСЗ»

Старт системному проекту «Ассамблея предпринимателей атомградов» был дан в марте 2018 года после цикла встреч генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева с жителями атомных городов. Главная задача проекта – создание единой площадки взаимодействия с целью обмена опытом и компетенциями для выработки моделей эффективного развития предпринимательской деятельности. География активных участников проекта на сегодняшний день уже охватывает 26 городов присутствия Росатома.

Машиностроительный завод (ПАО «МСЗ»; Электросталь) – один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций. Завод производит ТВС для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, БН-600,800, ВК-50, ЭГП-6, порошки и топливные таблетки для поставок иностранным заказчикам. Также выпускает ядерное топливо для исследовательских реакторов. Входит в состав топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом».