РИАМО - 5 июл. В России недостаточно подробно информируют жителей о развитии национальных проектов, сообщил в пятницу на пленарном заседании Высшего и Генерального совета партии «Единая Россия» ее председатель, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«К сожалению, уровень информированности о том, что происходит, очень низкий. И здесь я вижу нашу общую проблему. Это проблема и исполнительной власти, депутатов, всей партии, поскольку партия считает национальные проекты своим приоритетом. Если о них известно мало, это означает, что мы с вами просто не очень хорошо работаем. Нужно этим заниматься более активно. Нужно это делать на самых разных уровнях с использованием самых разных источников», — сказал Медведев.

Он добавил, что люди должны знать, «что делает в целом страна для того, чтобы идти вперед».

Как уточняется в пояснительном материале, «Единая Россия» запустит проекты по адресному информированию людей о нацпроектах. Для этого создадут специальные тематические сообщества в социальных сетях, организуют приемы и консультации в общественных приемных, встречи с депутатами.

В пятницу проходит совместное заседание Высшего и Генерального совета политической партии «Единая Россия». На заседании обсуждают предложения, выработанные на панельных дискуссиях и креативных сессиях, а также планируют принять итоговую резолюцию.

В пленарном заседании участвует губернатор Московской области Андрей Воробьев, который является членом бюро Высшего совета партии.