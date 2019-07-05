РИАМО - 5 июл. Врачам Наро-Фоминского роддома удалось принять естественные роды у пациентки, при осложнениях которой обычно делают кесарево сечение, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

У пациентки перед родами выявили серьезное осложнение: 2 рубца на матке, которая к тому же обладала особенным строением — удвоением.

«Предыдущие беременности пациентки развивались в одной части матки, нынешняя наступила в другой. Роды были преждевременными, малыш родился на сроке 33 недели беременности весом 1,65 килограмма. После рождения ребенок находился под наблюдением специалистов патологии новорожденных и недоношенных детей», — рассказала главный врач перинатального центра Людмила Кешьян.

Она отметила, что в настоящий момент ребенок успешно набирает вес, состояние его оценивается как удовлетворительное. Малыш продолжает находиться под наблюдением врачей.

Наличие рубцов на матке служит прямым показаниям к кесареву сечению. Однако благодаря профессиональным навыкам врачей Наро-Фоминского перинатального центра, пациентки с такими осложнениями имеют возможность родить ребенка естественным путем.