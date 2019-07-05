РИАМО - 5 июл. Водителей Москвы предупредили о дачных пробках, которые ожидаются в городе вечером в пятницу, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«До завершения рабочего дня и дачных пробок еще несколько часов. Ждем заторов в центре (в Богословском, Большом Палашевском и Вспольном не проехать — меняют асфальт), на ТТК и вылетных», — говорится в сообщении.

Тем, кто не хочет стоять в пробке, придется ждать окончания часа пик.

Сейчас пробки в городе составляют четыре балла. Плотное движение наблюдается на Садовом кольце и ТТК.