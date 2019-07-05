РИАМО - 5 июл. Семилетнюю девочку, которую избили в Ингушетии, в пятницу вечером доставят рейсовым бортом в Москву для прохождения лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщил журналистам в пятницу представитель пресс-службы министерства здравоохранения РФ.

«Рейсовый борт SU 1079 вылетит из Назрани в 18:50, прибытие в 21:30. Ребенка сопровождает бригада медиков из Ингушетии. По прибытию в Москву девочку доставят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы», — сказал собеседник агентства.

Как уточняется на сайте СК РФ, следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).

Установлено, что 4 июля 2019 года в Детскую республиканскую клиническую больницу Республики Ингушетия доставлена семилетняя девочка с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей.

«По версии следствия, указанные повреждения малолетней причинены 35-летней жительницей города Сунжа, которая является ей родной тетей по линии отца. Установлено, что девочка воспитывается в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки, мать проживает отдельно», — говорится в сообщении.

В настоящее время женщина задержана, решается вопрос об избрании в ее отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование данного уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.