Пляжные тенденции сезона 2019 – это акцент на базовых минималистичных моделях, высокие вырезы на попе в стиле восьмидесятых и купальники-боди с открытой спиной. Кроме того, в тренде по-прежнему высокие плавки как у голливудских див пятидесятых, подчеркнутая сексуальность в духе Эмили Ратаковски и бандо с рукавами. Обозреватель РИАМО выбрала самые модные купальники лета 2019.

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Минимализм

© 12storeez.com © 12storeez.com © cosstores.com 1 из 3

Главный тренд 2019 – это минимализм. Обратить внимание стоит на базовые купальники, сплошные, с плавками с завышенной талией и топами бандо, которые можно носить с джинсами с завышенной талией, шортами и юбками. Основное преимущество таких моделей в том, что они подойдут девушкам с различными типами фигур и форм. Такие можно найти у 12storeez, COS и во многих инстаграмных марках.

Высокие вырезы

© farfetch.com © incanto.eu © ru.tezenis.com 1 из 3

Купальники для смелых в стиле 1980-х – с высокими вырезами плавок понравятся тем, кто хочет зрительно удлинить ноги. Такие любит носить Ким Кардашьян, чтобы подчеркнуть свои пышные формы.

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Контрасты

© bodypoetry.ru © ru.shopbop.com © ru.calzedonia.com 1 из 3

Для тех, кто любит пляжные фото, стоит обратить внимание на контрастные черно-белые/бежево-черные/сине-белые купальники, которые есть как у премиум-брендов (Chanel), так и в масс-маркете (Сalzedonia, Tezenis, OYSHO и др.).

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В стиле Эмили Ратаковски

© incanto.eu © incanto.eu 1 из 2

Крошечные купальники, которые едва видно под пышными формами, пропагандирует модель Эмили Ратаковски. Такие любили носить в 1970-е, основное правило – ничего лишнего, только тонкие ниточки вместо трусов и едва заметное бикини.

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Купальник-боди

© bodypoetry.ru © oysho.com © ru.calzedonia.com 1 из 3

Еще один тренд лета 2019 – слитные купальники с разрезами по бокам, которые можно носить не только на пляж и вечеринки у бассейна, но и в качестве боди с брюками, юбкой и шортами. Такие есть у Bodypoetry, Сalzedonia, OYSHO и пр.

Как у «спасателей Малибу»

© ru.calzedonia.com © oysho.com 1 из 2

Популярность «спасателей Малибу» с наступлением каждого пляжного сезона не дает покоя девушкам. Независимо от форм – красный купальник для многих становится самым желанным при подготовке отпускного гардероба. Оно и понятно, ведь в таком купальнике сложно остаться незамеченной.

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С рукавами

Раздельные купальники с топами с рукавами больше подойдут для молодых девушек. Выглядят игриво и мешают равномерному загару, зато образ в стиле Лолиты на пляже обеспечен.

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В стиле пятидесятых

Купальники с плавками с высокой талией, как у звезд Голливуда 1950-х, не переводятся в гардеробах модниц уже несколько сезонов. Этим летом от них тоже не нужно отказываться, ведь такая модель сделает женственной почти любую фигуру.