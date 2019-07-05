РИАМО – 5 июл. Тарифы для поездок по Московским центральным диаметрам (МЦД) могут быть полностью разработаны и опубликованы в ближайший месяц, тарифный план не должен стать препятствием для выбора этого средства передвижения, сообщает РИА Новости.

«Мы уже близки к тому, чтобы до конца выработать и опубликовать тарифную систему, которая будет работать на диаметрах. Мы это совсем быстро сделаем, сейчас у нас согласования последние будут с Московской областью, думаю, это в ближайший месяц произойдет», – сказал заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов в рамках Московского урбанистического форума.

Он напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать такой тарифный план, чтобы стоимость поездки на новых диаметрах не была фактором, который препятствует количеству поездок и выбору этого средства передвижения относительно других.

Проект МЦД включает пять маршрутов общей протяженностью 446 километров. Запуск первых двух маршрутов Московских центральных диаметров Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск состоится в ноябре.

С 4 по 7 июля в столице работает Московский урбанистический форум. Темой мероприятия стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В рамках форума состоится более 100 мероприятий, которые помогут увидеть город с другой стороны.