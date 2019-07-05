РИАМО – 5 июл. Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов – 2019», который стартует в пятницу в подмосковном Солнечногорске, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Рад, что этот замечательный проект, стартовавший в 2015 году, динамично развивается, обретает все больше единомышленников, объединяет важными целями и задачами активную, деятельную молодежь из многих регионов нашей страны, – тех, кто стремится в полной мере реализовать свой потенциал, найти применение своим навыкам, талантам и способностям», – говорится в приветственной телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что программа форума «Территория смыслов» отличается насыщенностью и разнообразием, организаторы тщательно продумывают мероприятия.

Глава государства добавил, что в этом году участников форума ждут интересные и содержательные мероприятия, в том числе лекции, дискуссии и мастер-классы.

Президент также выразил уверенность, что участники форума с пользой проведут время, получат новые опыт и знания, которыеобязательно пригодятся в будущем.

Путин пожелал участникам форума получить вдохновение от красоты природы Подмосковья.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» пройдет с 5 июля по 20 августа. В форуме примут участие порядка 6 тысяч человек. Перед участниками выступят федеральные министры, политики, лидеры общественных мнений, отраслевые эксперты.