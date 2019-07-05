РИАМО - 5 июл. Сотрудники транспортной полиции задержали в Москве мужчину, который устроил дебош на борту самолета рейса Доха-Москва, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

«В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту «Домодедово» поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт самолета сообщением Доха (Катар) – Домодедово (Москва). Сотрудниками транспортной полиции с борта воздушного судна в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорт «Домодедово» доставлен 45-летний гражданин. Установлено, что в салоне самолета мужчина размахивал руками, приставал к пассажирам, дрался, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировал», — сказал собеседник агентства.

По результатам медицинского освидетельствования у пассажира установлено алкогольное опьянение – 0,38 промиль.

«В отношении гражданина составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). В настоящее время по данному факту проводится проверка отделом дознания ЛУ МВД России в аэропорту «Домодедово», — добавил собеседник агентства.